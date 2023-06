Geen Nations League voor Tijjani Reijnders en Daley Blind

Tijjani Reijnders meldde zich deze maandag voor het eerst bij het Nederlands Elftal. De 24-jarige middenvelder maakte afgelopen seizoen een zeer sterk seizoen door bij AZ. Hij speelde alles en kwam tot zeven treffers in alle competities. Minder florissant ging het dit voetbaljaargang met Daley Blind. De 101-voudig international maakte in de winterstop de stap van Ajax naar Bayern München, maar in Zuid-Duitsland zat de Amsterdammer hoofdzakelijk op de bank.





