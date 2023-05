Martin Haar is al overtuigd; AZ-middenvelder Tijjani Reijnders haalt Oranje

Morgenmiddag hoort Tijjani Reijnders of hij bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit. In 2017 maakte NH Sport voor het eerst kennis met de sympathieke middenvelder. Verslaggever Thomas Brood maakte destijds een documentaire over Jong AZ, dat begon aan haar eerste seizoen in de eerste divisie. "Een beleefde jongen die altijd u tegen mij zei", aldus Brood.

In 2017 kwam Tijjani Reijnders naar Alkmaar waar hij toen zijn wedstrijden in Jong AZ speelde - NH Nieuws

Trainers waren in 2017 Martin Haar en Denny Landzaat. "Hij kwam toen net over van PEC Zwolle. Hij deed toen te veel en had een enorme geldingsdrang", vertelt Haar. "De ene wedstrijd scoorde hij een acht en dan een vijf. Zijn verhuurperiode bij RKC heeft hem goed gedaan en daarna heeft hij zich heel erg goed ontwikkeld."

In het seizoen 2017-2018 speelde Reijnders bij Jong AZ op het middenveld met Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs. Dat duo speelt inmiddels bij Cambuur Leeuwarden. Reijnders ontwikkelde zich uiteindelijk tot een vaste kracht in het eerste van AZ.

In de documentaire wordt Reijnders een ochtend gevolgd. Hij woont voor het eerst op zichzelf en was nog niet in het bezit van een rijbewijs. Hij wordt opgehaald door teamgenoot Justin Bakker. Bij aankomst op het trainingscomplex geeft de voetballer een compliment aan mede-spelers Viktor Karl Einarsson. Hij heeft namelijk net blitse schoenen gekocht. Een typerende scene voor de toen nog erg jonge Reijnders.

Wennen aan Martin Haar

Inmiddels zijn we zes jaar verder en is Reijnders ook fysiek sterker geworden. Van puber naar jongeman. Reijnders is bovendien nu een voetballer met de nodige ervaring in de eredivisie, maar moest bij Jong AZ wel wennen aan de directheid van Martin Haar. "Een hele directe man van de oude stempel. Hij zegt waar het op staat. Ik was het niet gewend dat een trainer zo tekeer kan gaan", vertelde Reijnders toen.

Haar is vol lof over Reijnders. "Een geweldige jongen. Leergierig en die heel goed luistert. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij de definitieve selectie zit. Hij is balvaardig en heeft een enorme drive. Ik weet zeker dat hij nog niet aan zijn plafond zit", vertelt Haar.

Meer goals

Toch ziet Haar ook ruimte voor verbetering. Hij moet meer in de zestien komen. Hij maakt nu nog te weinig goals. Ook vind ik dat hij een ietsie pietsie meer mag verdedigen", aldus Haar.

Maandag wordt de definitieve selectie van Oranje bekend.