HCAW verslaat Amsterdam Pirates en bereikt finale Europacup

HCAW staat vanavond in de finale van de Europacup. De Bussumse landskampioen was te sterk voor Amsterdam Pirates in de halve finale: 4-3. De tegenstander voor HCAW is het Italiaanse Parma, dat te sterk was voor Bonn Capitals (13-3).

Het Noord-Hollandse onderonsje bleef tot het einde van de wedstrijd spannend. In de eerste twee innings namen de Pirates een comfortabele voorsprong van drie punten. HCAW liet zich niet kennen en kwam terug tot 3-1 en zelfs 3-2.

Max Draijer zorgde in de achtste inning voor de gelijkmaker (3-3) en die stand veranderde in de laatste inning niet. Een verlenging was noodzakelijk en daarin sloeg Bob van der Meer toe. Daardoor staat HCAW vanavond 18.00 uur in de finale tegen Parma. Eerder op de dag strijdt Pirates tegen Bonn om het brons.

NH Sport is aanwezig bij de finale en de reacties zullen na afloop te zien zijn op onze kanalen. Een reportage van dit duel is maandag te zien in onze tv-uitzending.