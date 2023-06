Succesvolle honkbalclubs HCAW en Pirates strijden tegen elkaar voor finaleplek Europacup

Voor HCAW was de halve finale al zo goed als zeker. De ploeg uit Bussum had de eerste twee groepswedstrijden al gewonnen. Tegen Bonn Capitals ging de laatste wedstrijd echter verloren. Op de Rob Hoffmann Vallei wonnen de Duitsers met 5-2 van HCAW. Daardoor gaan de Duitsers als nummer twee door en zijn de Bussumers groepswinnaar.

Voor Amsterdam Pirates was het spannend of zij nog door zouden gaan. De Amsterdammers moesten in eerste instantie zelf winnen en vervolgens waren ze afhankelijk van de andere uitslag. Winnen deed Pirates overtuigend, want het was met 15-0 te sterk voor Untouchables Paderborn. Doordat Parma won van Draci Brno zijn de Noord-Hollanders tweede in de poule.

In de halve finales nemen HCAW en Amsterdam Pirates het tegen elkaar op. Dat betekent dat er in ieder geval een Noord-Hollandse honkbalclub in de finale van de Europacup zal staan. De andere halve finale gaat tussen Parma en Bonn Capitals. Om 19.00 uur spelen HCAW en Pirates tegen elkaar in Bussum voor een plek in de finale.