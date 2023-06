HCAW zet grote stap richting halve finale Europacup, Pirates een maatje te klein

Beide teams hadden hun eerste wedstrijd in de groepsfase gewonnen, waardoor een overwinning weleens goud waard kon zijn. De ploegen ontliepen elkaar in de beginfase niet veel, maar Delano Selassa zette HCAW wel op 1-0 door slim door te lopen. Pas in de derde inneing vielen de punten voor gastheer HCAW. Via twee honkslagen, twee vrije lopen en een wilde worp kwamen de Bussumers met 4-0 voor, waarna Jaïr van Borkulo een homerun sloeg met twee man op de honken: 7-0. Ostrava gaf zich gewonnen en HCAW liep dankzij homeruns van Quintin de Cuba en Julian Goins uit naar 12-0.

Pirates

Amsterdam Pirates moest in de andere poule onderdoen voor titelverdediger Parma. De Amsterdammers deden het uitstekend tegen de Italianen en stonden in de negende inning met 5-4 voor. Vervolgens maakte Parma gelijk en trok het de wedstrijd alsnog naar zich toe in een extra inning: 7-5. Voor een plek in de halve finale is Amsterdam Pirates nu afhankelijk van andere resultaten.

HCAW speelt vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Bonn Capitals. Amsterdam Pirates neemt het op tegen Untouchables Paderborn.