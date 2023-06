Honkballers Amsterdam Pirates beginnen aan Europacup tegen loodzware tegenstander

In de Europacup in het honkbal start Amsterdam Pirates vanavond met een zware wedstrijd. De Amsterdammers nemen het op tegen titelverdediger Parma uit Italië. "Ik onderschat niemand, maar iedereen heeft het over Parma", vertelt coach Mervin Gario.

Mervin Gario (r) tijdens een wedstrijd van Amsterdam Pirates - NH Sport / Thomas Brood

Naast de Italiaanse tegenstander zijn de Amsterdammers in poule A ingedeeld met Paderborner Untouchables en Draci Brno. "Wij hopen in de top drie te eindigen, maar alles is mogelijk in het honkbal", aldus Gario.

"Wij zijn een beetje wisselvallig in de competitie, maar daar gaan wij aan werken" Amsterdan Pirates coach Mervin Gario