RCH haalt laatste vier in hoofdklasse honkbal: "Dit is echt een topprestatie"

Een historische prestatie van RCH Pinguins. De honkbalclub uit Heemstede staat voor het eerst in de play-offs van de hoofdklasse honkbal, nadat Twins Oosterhout zondag werd verslagen (8-2). RCH was zaterdag ook al te sterk voor de Brabanders, waardoor zij op basis van onderling resultaat de laatste vier halen. "Echt geweldig, zó blij en vooral trots", reageert voorzitter Frits van Iperen.

"Het halen van de top-vier met deze selectie is echt een topprestatie", stelt van Iperen.

RCH en Twins eindigen de reguliere competitie met evenveel punten (25), maar het onderling resultaat is in het voordeel van de Heemstedelingen. Het verschil in de beslissende wedstrijd werd gemaakt in de vierde inning. RCH nam toen een voorsprong van zeven punten (!) en die marge zorgde mede voor de grote winst.

Vervolgcompetitie

Doordat RCH zaterdag ook won van Twins (2-0) zitten de Noord-Hollanders bij de beste vier ploegen: Neptunus, HCAW (Bussum) en Amsterdam Pirates. De competitie ligt komende week stil, omdat HCAW en Pirates meedoen aan de European Champions Cup. De vervolgcompetitie begint vanaf 15 juni.