Uitstekende Europese start HCAW en nipt verlies Amsterdam Pirates

In groep A startte Amsterdam Pirates de Europa Cup met een 4-3 nederlaag tegen Draci Brno. In Amsterdam kwamen de bezoekers uit Tsjechië al snel op een 2-0 voorsprong, maar in de achtste inning vochten de Amsterdammers zich toch weer terug in de wedstrijd. Echter trok Draci Brno in de laatste en negende inning aan het langste eind. Amsterdam Pirates kan zich vanavond alweer revancheren. Dat mag dan tegen titelverdediger Parma. Om 19.30 uur wordt de eerste bal gegooid in Amsterdam. Morgenavond is Paderborner Untouchables de tegenstander in de laatste wedstrijd van groep A.

HCAW

HCAW deed het een stuk beter. Op het eigen veld in Bussum versloeg de honkbalploeg van coach Danny Rombley het Franse Rouen Huskies met overtuigende cijfers, 18-5. Vanavond staat alweer de volgende wedstrijd voor de Bussummers in groep B op het programma. Wederom in Bussum om 19.00 uur tegen Arrows Astrava. En morgenavond is de laatste poulewedstrijd tegen Bonn Capitals.

De European Champions Cup duurt tot zaterdag.