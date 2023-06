OM eist tot tot 9 jaar cel voor invoer van 320 kilo cocaïne in bloemendozen op Schiphol

Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van zes, zeven en negen jaar tegen drie mannen uit Diemen, Nieuw-Vennep en Amsterdam. Volgens het OM heeft het drietal zich schuldig gemaakt aan de invoer van 320 kilo cocaïne. De drugs werden - verstopt in bloemendozen - in mei 2021 in beslag werd genomen op Schiphol.

Foto ter illustratie - Adobe Stock

Naast het feit dat de drie zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan de invoer van de drugs, worden ze ook beschuldigd van de voorbereidingen ervan. Naar aanleiding van informatie van Team Criminele Inlichtingen, dat onderdeel is van de Koninklijke Marechaussee, startte het Cargo Harcteam onder leiding van het OM een onderzoek naar de drie. Dit team is een samenwerkingsverband van de marechaussee, FIOD en de douane. Uit de informatie bleek dat er drugs vanuit Zuid-Amerika naar Schiphol onderweg was. Dit leidde tot de vangst van 320 kilo cocaïne op de luchthaven, verstopt in bloemendozen. Volgens het OM was hulp van binnenuit cruciaal: Schiphol-medewerkers die de lading uit het vliegtuig moesten halen en vervoeren. Cruciale rollen in smokkel De drie verdachten werden op 13 juli 2021 gearresteerd, zij stonden gisteren een eergisteren terecht. De zaak tegen één van de andere hoofdverdachten en nog eens acht medeverdachten vindt op een later moment plaats. Negen van hen waren destijds in dienst van bedrijven op Schiphol. Het OM denkt dat de 52-jarige Diemenaar de opdrachtgever is geweest. De 59-jarige Amsterdammer zou als medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf de dozen cocaïne uit het vliegtuig hebben laten halen en afgevoerd naar een bedrijfsgebouw op Schiphol, zodat de drugs buiten het zicht van de normale processen en de douane verder vervoerd kon worden. De 50-jarige verdachte uit Nieuw-Vennep heeft volgens het OM een cruciale rol gespeeld in het verder vervoeren van de cocaïne.