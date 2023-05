Amstelvener (36) vast voor smokkel honderden kilo's cocaïne, onder meer via Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen dinsdag een 36-jarige man uit Amstelveen opgepakt op verdenking van grootschalige cocaïnesmokkel en -handel. De Zuid-Amerikaanse handelswaar kwam via de Rotterdamse haven en via Schiphol het land binnen.

De Amstelvener wordt ervan verdacht dat hij tussen 2019 en 2021 harddrugs in bezit had en die ook verhandelde.

Het rechercheteam van de marechaussee kwam de man enkele jaren geleden op het spoor, nadat de politie erin was geslaagd om SKY ECC te kraken. Via die app was het lange tijd mogelijk om versleutelde berichten te versturen, wat het voor criminelen een aantrekkelijke dienst maakte.

Uit de SKY ECC-berichten zou blijken dat het om in totaal honderden kilo's cocaïne gaat, die niet alleen over zee, maar ook door de lucht naar Europa werden vervoerd.

Om de smokkel mogelijk te maken, werd gebruik gemaakt van meerdere legale bedrijven in binnen en buitenland. De recherche van de Marechaussee zet het onderzoek voort, en sluit meer aanhoudingen niet uit.

Onderschepte drugs op Schiphol

In totaal werd vorig jaar zo'n 7.500 kilo drugs op Schiphol onderschept, zo bleek begin dit jaar. Kort daarvoor was nog een lading drugs onderschept die was verstopt in pindakaaspotten.

Met 1.295 onderschepte kilo's was cocaïne na qat (3.265 kilo) en marihuana (1.584 kilo) in 2022 de derde meest gevonden soort drugs op Schiphol. In 2021 - het jaar waarin de verdachte drugs via Schiphol zou hebben gesmokkeld - was dat nog veel meer: 2.317 kilo.

Er werd in 2022 minder cocaïne, maar meer marihuana gevonden, vertelde directeur Henriette Bongers van Douane Schiphol Cargo aan NH Nieuws.