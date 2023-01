Van pindakaas tot volgestouwde vrachtplaten: douane Schiphol vindt 7.500 kg drugs in 2022

De douane op Schiphol heeft vorig jaar 7.435 kilo drugs onderschept die meegesmokkeld werden aan boord van vracht- en passagiersvliegtuigen. In vergelijking met het jaar ervoor is dat een afname van ruim 200 kilo, maar het aantal onderschepte ingrediënten om drugs te produceren nam juist toe. Qat, marihuana en cocaïne werd het meest gevonden.

De douane op Schiphol - Douane Nederland

Criminelen proberen op allerlei manieren drugs en zogeheten precursoren (de grondstoffen voor het produceren van drugs) via Schiphol de Europese Unie binnen te smokkelen. Dat gebeurt soms op kleine schaal, zoals in potten pindakaas die eerder deze week door de douane op Schiphol werden onderschept, maar ook met honderden kilo's tegelijk in vrachtplaten. "Vooral die grote vangsten valt ons op", zegt directeur Douane Schiphol Cargo Henriette Bongers tegen NH Nieuws. De meeste drugs worden onderschept in vrachtvliegtuigen. Het artikel gaat verder onder de tweet.

Je wordt er niet groot en sterk van, al kun je dat na het opeten daarvan wel denken. In deze potten pindakaas vonden we hasj, cocaïne en xtc. pic.twitter.com/QHXAsAtXGN — Henriette Bongers (@BongersDouane) January 24, 2023

In 2022 werd qat het meest gevonden door de douane op Schiphol (3.265 kilo). Qat zijn blaadjes die vooral in Oost-Afrika en Jemen zijn geproduceerd en wordt door gebruikers gekauwd voor een stimulerend gevoel. Op de tweede plaats en derde plaats staan marihuana (1.584 kilo) en cocaïne (1.295 kilo). De douane onderschepte vorig jaar veel minder cocaïne dan in 2021 (2.317 kilo). De hoeveelheid onderschepte marihuana is bijna verdrievoudigd. Het sterk hallucinerende middel lsd werd drie keer aangetroffen. In totaal ging het om een kilo. Dat lijkt weinig, maar is wel goed voor 10 à 30 miljoen doses. Het aantal kilo's onderschepte kant-en-klare drugs nam af van 7.675 in 2021 naar 7.435 vorig jaar. De grondstoffen voor het produceren van verdovende middelen, precursoren, werden veel vaker door de douane gevonden. Van 8.754 kilo in 2021 naar 12.047 kilo vorig jaar. Directeur Henriette Bongers van Douane Schiphol Cargo over de drugscijfers van 2022:

Directeur Henriette Bongers van Douane Schiphol Cargo - NH Nieuws / Doron Sajet