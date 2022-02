Drie mannen vast voor cokesmokkel via 'bloemenvluchten' van Zuid-Amerika naar Schiphol

Opsporingsdiensten hebben begin deze maand drie mannen (33, 52 en 59) opgepakt op verdenking van drugssmokkel via Schiphol en witwassen. De cocaïne werd verstopt tussen bloemen, die met vrachtvliegtuigen vanuit Zuid-Amerika naar Schiphol werd gevlogen.

CargoHarc-team zoekt cocaïne tussen bloemen bij bedrijf in Aalsmeer - Koninklijke Marechaussee

Het onderzoek naar de drugssmokkel loopt al sinds 2019 en wordt uitgevoerd door het zogeheten CargoHarc-team Schiphol, een samenwerking tussen FIOD, Douane en Koninklijke Marechaussee. Voorlopig hoogtepunt was de aanhouding van de drie verdachten, op 1 februari. Een van hen werd opgepakt in Aalsmeer, waar in hetzelfde onderzoek in maart 2021 al een bedrijfspand werd doorzocht (zie foto hierboven). De andere twee verdachten werden gearresteerd in Leiden en Dordrecht. Drugs aangetroffen De opsporingsdiensten hebben gedurende het onderzoek 'op verschillende momenten' daadwerkelijk cocaïne tussen de bloemen aangetroffen. "Het onderzoek is verder gegaan omdat we concretere informatie nodig hadden", aldus woordvoerder Robert van Kapel van de Koninklijke Marechaussee. "Je wilt toch een ronde zaak hebben."

Uit welke landen deze vluchten kwamen is niet bekend, maar volgens woordvoerder Van Kapel 'moet je denken aan landen als Bolivia en Ecuador'. De cocaïne werd na aankomst op Schiphol 'via verschillende bedrijven gedistribueerd', schrijft de Koninklijke Marechaussee in een bericht op Facebook. Na de arrestaties zijn de woningen van de verdachten doorzocht, net als een bedrijfspand in Lisse. Daarbij zijn harde schijven, 8.000 euro cash en dure horloges in beslag genomen. Ook bij doorzoeking van panden in Aalsmeer en Leiden vorig jaar werd beslag gelegd op eigendommen. De mannen zitten nog vast voor onderzoek.