Nikki loodst luisteraars door Alkmaarse Wandel4daagse met bijzondere natuurpodcast

Ruim 4.000 deelnemers hebben zich aangemeld voor de 15e editie van de Alkmaarse Wandel4daagse. Wandelaars kunnen de komende week luisteren naar de verhalen van de schrijfster Nikki Vrees (36) uit Alkmaar, die speciaal voor het evenement een vierdaagse-podcast maakte. "We zijn losgeraakt van de natuur. Ik neem luisteraars mee op reis om die oerverbinding terug te vinden."

De Alkmaarse Nikki voelt zich diep verbonden met de natuur. Niet alleen leerde ze een belangrijke levensles van haar moestuintje, ook de mol die regelmatig haar tuin bezoekt, brengt haar op creatieve gedachten, zo vertelt ze. "Ik had allemaal stekkies op de vensterbank voor mijn moestuin. Zaaien en ontspruiten lukte, maar de groei stagneerde steeds. Toen ik besefte dat dit eigenlijk op mijzelf sloeg, niet meer."

Laatste duwtje

De plantjes die maar niet wilden groeien, stonden volgens Nikki symbool voor haar eigen proces. "Ik had altijd ideeën, maar die uit laten groeien tot het grote plan lukte nooit. Mijn eigen stagnatie. Toen realiseerde ik me dat ik mag durven te groeien."

De mol in haar tuin gaf haar het laatste duwtje om een lange wens in vervulling te laten gaan: het schrijven van een kinderboek. Een verhaal over Hendrik Mol, die een huisje zoekt, maar steeds wordt verjaagd door mensen, katten en stenen.

'Mee met de massa'

Toch kon ze die verbinding met de natuur jarenlang niet vinden. "Het leven klopte heel lang niet voor mij", vertelt ze. "Altijd liep ik maar mee met de massa. Durfde niet links te gaan waar anderen rechts gingen. Ziek werd ik ervan, omdat ik niet naar mezelf luisterde."