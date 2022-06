Zomerse temperaturen en nieuwe routes: Alkmaarse Wandel4Daagse officieel van start

Na twee jaar Wandel4Daagse-stilte gooit organisator Le Champion het over een andere boeg. De routes zijn totaal vernieuwd 'om deelnemers die elk jaar terugkomen ook te kunnen blijven verrassen'.

Zo is het Canadaplein in Alkmaar de nieuwe start- en finishlocatie geworden. De afstanden die wandelaars kunnen lopen blijven met 8,5 – 15 – 20 – 25 en 40 kilometer hetzelfde.

Startschot

Burgemeester Anja Schouten heeft het evenement gisteravond officieel geopend en deelnemers konden in de Grote Kerk hun startbewijs afhalen. Vandaag beginnen de deelnemers die 40 kilometer per dag afleggen in alle vroegte vanuit diezelfde kerk aan hun route.

