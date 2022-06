Bier en bezinning tijdens derde dag Wandel4daagse Alkmaar

Een slokje water uit de Runxputte bij heiligdom de Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en een slok bier bij brouwerij Dampegheest in Limmen. De wandelaars konden vandaag tijdens de derde dag van de Alkmaarse Wandel4daagse wel wat vocht gebruiken. In tropische temeperaturen stond vandaag de Pelgrims Route op het programma.

De start vanmorgen bij de Grote Kerk in Alkmaar begon nog koel maar al snel liepen de temperaturen flink op. "We hebben geluk dat we vandaag een route hebben door het bos in Heiloo waardoor niet in de volle zon lopen", aldus Jeroen Wouda van Le Champion. "We hebben nog wat extra posten neergezet waar wandelaars wat eten en drinken konden krijgen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt."

Voor de wandelaars van de lange afstanden stond er een biertje klaar bij brouwerij Dampegheest in Limmen. Hoewel het wel wat vroeg was viel dat goed in de smaak: "Dit is een erg smakelijke verassing", aldus een van de wandelaars. "Dat wandelen gaat zometeen alleen maar beter."

Ook was er tijd voor bezinning bij heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Veel wandelaars staken een kaarsje op in de kapel en er werd natuurlijk wat heilig water gedronken uit de Runxputte. "Elk jaar kom ik hier om wat water te drinken en dan gaat het het hele jaar goed, geen medicijnnen nodig en je loopt als een trein."

