Nog te veel hardrijders op weg waar Ilayda omkwam, gemeente grijpt in

Automobilisten rijden nog altijd te hard over de Westtangent, tussen de N242 (Westerweg) en het kruispunt Zuidtangent. Eerdere maatregelen, zoals een belonende groene golf, hebben niet het gewenste effect gehad. Om hardrijders af te remmen, gaat de gemeente Dijk en Waard dit najaar de rijbanen versmallen.

In 2020 zijn de verkeerslichten al zo afgesteld dat als je hier 50 km/u rijdt, alle stoplichten op groen zouden moeten springen. "Toch heeft deze eerder genomen maatregel niet het gewenste effect op het rijgedrag. Er wordt nog steeds te hard gereden", meldt de gemeente.

De gemeente verwacht dat de extra maatregel auto's en vrachtwagens dwingt zich aan de maximumsnelheid te houden, zodat het verkeer nu wel in de 'groene golf' terechtkomt. "Doordat de twee rijstroken in beide richtingen behouden blijven, met duidelijke markeringen, blijft de doorstroming op de weg goed."

Op de Westtangent scheuren auto's regelmatig levensgevaarlijk hard de weg over. Wie vanaf die weg Heerhugowaard inrijdt, wordt bij het eerste kruispunt meteen herinnerd aan de tragische dood van de 15-jarige Ilayda.

In juni 2019 werd zij daar dodelijk geschept door een auto. Drie jaar daarvoor, in juli 2016, wordt Stefan Koppes op diezelfde weg van zijn scooter gereden en ook hij overlijdt. Ook in april van dit jaar raakte een vrouw gewond toen ze met haar fiets overstak en werd aangereden.