Arno haalt geld op na verwoesting Oekraïense stuwdam: "Het is ramp op ramp"

De verwoesting van de Kachovka-dam in de Dnjepr-rivier gisteren in Oekraïne zorgt voor overstromingen. Veel mensen zijn in nood. Arne Klijbroek woont al 25 jaar af en aan in Oekraïne en Tuitjenhorn vanwege zijn werk. Sinds de oorlog is begonnen, helpt hij de mensen daar. Naar aanleiding van de dambreuk is hij een nieuwe inzameling gestart.

eerder genomen foto - Privéfoto Arno Klijbroek

Arno kent het gebied, de regio Cherson, goed. "De eerste 10 tot 15 jaar toen ik in Oekraïne woonde en werkte, ben ik daar vaak geweest omdat er veel klanten van mij wonen", vertelt hij op NH Radio. Arno is vaak over de Kachovka-dam heen gereden. "De eerste vrienden die ik in Oekraïne kreeg, die komen ook uit Kachovka. Het komt allemaal weer extra dichtbij." Hij is op dit moment in Tuitjenhorn en vertrekt binnenkort weer naar Oekraïne. Arno vindt het heel heftig om de beelden van de verwoestte dam te zien. "Het is ramp op ramp. Het is een situatie van werkelijk apocalyptische omvang. Het wat is op sommige plekken tussen de 5 en 11 meter gestegen. Er staan huizen tot aan de dakgoot onder water."

"Het gaat eigenlijk al je voorstellingsvermogen te boven" Arno Klijbroek