Dag 2 van AZ-proces: weer 7 verdachte relschoppers voor rechter in Alkmaar

Na zeven veroordelingen gisteren staan er vandaag nog eens zeven verdachten voor de rechter voor de rellen in het AZ-stadion, rondom de wedstrijd tegen West Ham United. Bij een veroordeling horen zij direct hun straf.

Het gaat om mannen tussen de 19 en 45 jaar. Vijf komen uit Alkmaar, ook staat er iemand uit Egmond aan den Hoef en uit Egmond-Binnen voor de rechter.

Ze hebben volgens het Openbaar Ministerie geweld gepleegd tegen politieagenten, stewards en toeschouwers. Twee van hen zitten al even in voorarrest. Vijf mochten het onderzoek in vrijheid afwachten.