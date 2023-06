Rechter onverbiddelijk: celstraf, taakstraffen en locatieverboden voor relschoppers AZ

De eerste verdachten die vandaag terechtstaan voor rellen tijdens de wedstrijd AZ-West Ham United krijgen celstraffen opgelegd voor hun rol bij het plegen van openlijk geweld. Van die groep komt in ieder geval vier van hen vrij, zij hebben hun straf al uitgezeten tijdens het voorarrest. Daarnaast zijn ook stadionverboden en taakstraffen uitgedeeld. In totaal staan vandaag zes verdachten in het beklaagdenbankje, de anderen horen morgen hun straf.

De rellen tijdens de wedstrijd AZ-West Ham United braken op 18 mei uit in het AFAS Stadion. De eerste verdachte die zijn veroordeling hoorde is de 38-jarige T.S. uit Heerhugowaard. Hij moet 8 dagen de cel in. De rechter acht bewezen dat hij een supporter van West Ham heeft mishandeld en noemt het een "heel ernstig feit". Naast de celstraf krijgt S. ook een taakstraf van 150 uur. Komt hij deze niet na, dan moet hij 75 dagen de gevangenis in. S. krijgt twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Alkmaarder (32) komt vrij, straf van 14 dagen cel al uitgezeten De tweede verdachte die moet voorkomen is de 32-jarige F.P. uit Alkmaar. Hij wordt verdacht van het uitdagen van een ME'er, waarbij hij onder meer tegen een schild zou hebben geschopt. Ook zou hij zijn middelvinger hebben opgestoken. Dat geeft de Alkmaarder zelf ook toe. De rechter vindt de beschuldigingen bewezen. P. krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 28 dagen, waarvan 13 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Omdat de Alkmaarder die straf al in zijn voorarrest al heeft uitgezeten, komt hij vandaag vrij. Daarbij krijgt P. een locatieverbod voor het stadion. Die maatregel gaat direct in en duurt een jaar. Bij elke overtreding kan hij vijf dagen hechtenis krijgen. P. weet nog niet of hij in beroep gaat tegen de uitspraak. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Taakstraf, stadionverbod en betalen schadevergoeding voor Alkmaarder (29) De 29-jarige K.S. uit Alkmaar zou een ME’er op zijn hoofd hebben geslagen. Ook deze Alkmaarder geeft toe dat hij op de beelden zichtbaar is en dat hij betrokken was bij de vechtpartijen. De ME-agent heeft aangifte gedaan en eist ook een schadevergoeding. Zijn advocaat vraagt om 30 dagen celstraf, waarvan 15 onvoorwaardelijk, zodat hij vandaag naar huis zou mogen. De rechter vindt alleen een taakstraf niet genoeg. Ze gaat mee in het verzoek van zijn advocaat, met een proeftijd van twee jaar. Ook krijgt een taakstraf van 80 uur en een stadionverbod van een jaar. Dit gaat per direct in. Houdt S. zich daar niet aan, kan hij vijf dagen tot een half jaar hechtenis krijgen. Daarnaast moet de 29-jarige man uit Alkmaar van de rechtbank wel de volledige schadevergoeding betalen. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Locatieverbod en taakstraf P.A. (45) uit Alkmaar wordt ervan beschuldigd meerdere keren een ME-agent te hebben geschopt. Dat deed hij om zijn zoon te beschermen, zegt hij. Die zou door de ME zijn geslagen. Maar uit de beelden blijkt volgens het OM dat zijn kind zonder geweld naar zijn vader is begeleid. En dat P.A. ook nadat zijn zoon in veiligheid was nog schoppen uitdeelde. De rechter vindt een maand celstraf een passende straf. Hij wordt veroordeeld tot 16 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Dit betekent dat hij niet meer vast komt te zitten. Wel krijgt hij een taakstraf van 80 uur en een locatieverbod voor een jaar.