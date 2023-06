Zaanse Cindy slaat shag en kaas in bij Duitsers: "Hier niet meer te betalen"

Het leven in Nederland wordt bijna iedere dag duurder en daarom trekken steeds meer mensen naar Duitsland om daar boodschappen te doen. Cindy Slaper van der Werff doet dit al jaren om haar buren en minderbedeelden in Zaandam te helpen. Een keer per maand rijdt ze naar Emmerich am Rhein en koopt dan flink in. "Het is maar anderhalf uur rijden, je bent er zo."

Bij het opengaan van de autodeuren puilt die uit van de flessen cola. "Daar zijn we zelf ook dol op", laat Cindy weten. In de winkels in Nederland ziet ze het voor twee euro dertig liggen: "Ik heb er daar laatst 65 cent voor betaald."

Ze gaat al bijna drie jaar heen en weer en niet alleen voor zichzelf. Ook haar stichting Prakkie Over 075 Zaandam profiteert van de lage prijzen. De stichting zorgt voor voedselpakketten die worden uitgedeeld aan mensen met een kleine portemonnee. Omdat ze ook inkopen doet voor haar buren heeft ze vaak een flinke boodschappenlijstje mee. Doordat iedereen meebetaald voor de benzine is de hele buurt een stuk voordeliger uit.

Ook neemt ze vaak voor honderden euro's aan sigaretten mee en ook de Hollandse kaas is over de grens goedkoper dan in Zaandam. Gezonde dingen zoals fruit is in Nederland wel goedkoper. "Daar moet je niet voor in Duitsland wezen", zegt ze.