Noord-Hollandse scholen vragen massaal gratis maaltijden aan voor kinderen in armoede

238 scholen in Noord-Holland hebben zich aangemeld voor gratis maaltijden op school. Noord-Holland is samen met Zuid-Holland koploper als het gaat om het aantal aanmeldingen. Het ministerie van Onderwijs, het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds hebben de handen ineengeslagen en zorgen ervoor dat leerlingen niet zonder eten op school zitten: "Kinderen moeten bezig zijn met taal en rekenen, niet met het feit dat ze honger hebben."

Een op de zes scholen in Nederland heeft zich aangemeld voor gratis maaltijden op school. In totaal gaat het om 1300 scholen. Een school komt in aanmerking als dertig procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen. Waar er eerst gemeentelijke initiatieven waren op scholen, zoals in Zaanstad, zijn nu het Rode Kruis en het jeugdeducatiefonds verantwoordelijk voor de gratis maaltijden.

Het ministerie van Onderwijs heeft dit jaar 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de voedselsteun. Eerder liet minister Dennis Wiersma van Onderwijs weten dat een schoolmaaltijd voor veel kinderen een enorm verschil kan maken: "Ze zijn energieker en doen beter mee in de klas. Daarom gaan we komende maanden op grotere schaal leerlingen helpen aan een goede maaltijd op school."

Veel aanmeldingen Noord-Holland

Dat er zoveel aanmeldingen zijn in Noord-Holland heeft volgens het Rode Kruis onder andere te maken met de bevolkingsdichtheid die groter is: "Naast de hoge bevolkingsdichtheid weten we ook dat Amsterdam het op een na hoogste armoedepercentage heeft.''