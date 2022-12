Flinke rijen bij uitgifte gratis kerstpakketten voor Zaanse minima: "Het is een wonder"

Er staat een rij mensen met blije gezichten ‘s nachts op het parkeerterrein van Storage Flix in Zaandam. De opslag doet dienst als uitgiftepunt voor kerstpakketten die bedoeld zijn voor Zaankanters met een kleine beurs. Ook Anton Stevens komt met een bananenkist vol eten voor de kerst naar buiten. "Maar als het zo druk is, is het eigenlijk geen goed teken", zegt hij.

Zaankanters konden zich van tevoren inschrijven voor een pakket, zodat ze zeker waren van lekker eten tijdens kerst. Zo ook Annie, zij heeft het pakket hard nodig want ze moet rondkomen van een kleine uitkering. "Alles wordt duurder, ik kan het gewoon niet meer bekostigen." Ook Anton Stevens is blij met onder andere de grote doos eieren die in het pakket zit. "Dan kunnen we een lekkere boterham met ei eten." Het doet hem goed dat zo veel mensen een pakket kunnen krijgen, maar dat het nodig is, zit hem niet helemaal lekker. "Dat is natuurlijk geen goed teken." Ook alleenstaande moeder Shirly gaat met een pakket naar huis, zodat ze alsnog een leuke kerst kan vieren. "Dat ik dit mee mag maken is een wonder."

De kerstpakketten zijn samengesteld door Stichting 'Prakkie over 075 Zaandam' van Cindy Slaper-van der Werff en is gesponsord door stichting 'Boomrang effect'. "Het is heel fijn om te zien wat voor opkomst er is", zegt sponsor Debbie Winkel. Wel noemt ze het schrijnend dat zo'n actie nog nodig is in Nederland.