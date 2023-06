Steeds zouter water bedreigt kwaliteit drinkwater: meetpunten moeten oplossing bieden

Verzilting (het zouter worden van water) is een steeds groter wordend probleem, zo ook boven het Noordzeekanaal. De problemen met een gebrek aan zoet water en regenval waren in de afgelopen jaren voelbaar. Natuurgebieden die droogvallen, boeren die hier last van krijgen en de drinkwatervoorziening die in gevaar komt.

Het waterschap wil deze problemen voor zijn, en zet alle zeilen bij om verzilting terug te dringen. Een netwerk van meetpunten - verspreid over de regio's - moet het opkomende zoute water tijdig 'signaleren' en terugdringen.

"Ook kunnen we hiermee het zoutgehalte in het IJsselmeer en het Markermeer beter en sneller meten", aldus woordvoerder Jorrit Voet van het waterschap. Want beide meren zijn een belangrijke bron voor drinkwater. Alleen al in Noord-Holland is driekwart aangewezen op het grootste zoetwaterreservoir van Nederland.

Doorspoelen

Het waterschap neemt watermonsters, die in het laboratorium worden geanalyseerd. Mocht blijken dat de zoutgehaltes hoger uitvallen, dan kan er eerder ingegrepen worden. "Met kunst- en vliegwerk brengen we nieuw zoet water binnen om het zoutgehalte een halt toe te roepen", legt Voet uit. "Zo kunnen we voldoende schoon zoet water voor drinkwater in de toekomst blijven garanderen."

30 voorkeurslocaties

Tot dusver heeft het waterschap zo'n 30 voorkeurslocaties op het oog. Zo ook in West-Friesland, de Noordkop en Alkmaar. Om welke locaties het gaat, blijft nog onduidelijk. "We zitten nog in de ontwerpfase", zegt hij. Volgens hem kunnen er nog locaties afvallen. "Het hangt af van de geschiktheid en efficiëntie van een locatie." De meetpunten worden geplaatst bij bruggen en sluizen.