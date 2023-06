Handbalclub VOC ziet Jessie van de Ruit vertrekken naar Bundesliga

VOC-handbalster Jessie van de Ruit speelt komend seizoen voor het Duitse HSG Bad Wildungen Vipers. De 21-jarige speelster heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de club die dit seizoen tiende eindigde in de Bundesliga.

Na een stageperiode wist ze de club te overtuigen. Bij de Duitsers is de Amstelveense Tessa Bremmer de trainster. Ook spelen de Nederlandse Anouk Nieuwenweg en Larissa Schutrups bij de club.

Leegloop VOC

Van de Ruit werd vorige week nog kampioen van Nederland met VOC. Voor de ploeg uit Amsterdam-Noord is het de zoveelste speelster die vertrekt. Zo was al eerder bekend dat Isa Ternede en Faye Janson ook in het buitenland gaan spelen. Ternede gaat naar Füchse Berlin en Janson naar het Deense Horsens. Jill Kooij stopt met handbal.