Rechter onverbiddelijk: relschoppers AZ de cel in

De eerste verdachten die vandaag terechtstaan voor rellen tijdens de wedstrijd AZ-West Ham United krijgen celstraffen opgelegd. De 38-jarige T.S. uit Heerhugowaard moet 8 dagen zitten. De tweede verdachte, de 32-jarige F.P. uit Alkmaar, moet 14 dagen de cel in, maar komt vandaag vrij omdat hij al in het voorarrest vast heeft gezeten.

Alle zeven mannen die vandaag in het beklaagdenbankje zitten, worden verdacht van geweldpleging tegen politie, stewards en toeschouwers tijdens de wedstrijd AZ- West Ham United op 18 mei in het AFAS Stadion. Twee van hen worden ook verdacht van het mishandelen van ME-agenten. Een van hen moet voor de meervoudige kamer verschijnen, die zaak wordt later behandeld. De zeven zitten sinds hun arrestatie vast. Bij snelrecht staat een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter, zoals ook in deze zaken het geval is. Om het voetbalgeweld in te dammen, hanteert het Openbaar Ministerie (OM) een strenge aanpak. Geweld tegen supporter West Ham De eerste die vandaag voor de rechter verschijnt, is de 38-jarige T.S. uit Heerhugowaard. Tijdens de gevechten droeg hij geen gezichtsbedekking. Op beelden zou volgens het OM te zien zijn dat hij een supporter van West Ham in zijn rug trapt. De Engelsman probeert vervolgens te vluchten, maar T.S. laat hem niet ontkomen, beschrijft de officier van justitie. Hij pakt hem bij zijn broek en trekt hem terug. Daarna wordt hij ook hard in zijn gezicht geslagen en geschopt. Dat erkent de Heerhugowaarder ook. Zijn advocaat pleit voor vrijspraak of een taakstraf. Eis: 9 weken cel en locatieverbod De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 9 weken, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook wil het OM een locatieverbod opleggen in een straal van 500 meter rondom het stadion van AZ. De politierechter komt na vijf minuten met een uitspraak. Volgens de rechter is het gepleegde geweld bewezen en gaat het om een "heel ernstig feit". Alleen een taakstraf vindt ze daarom niet genoeg. Toch vindt de rechter de gestelde eis aan de hoge kant. Ze veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 22 dagen voorwaardelijk. Met een proeftijd van twee jaar en met aftrek van de voorlopige hechtenis. Hierdoor moet hij 8 dagen de cel in. Ook krijgt hij een flinke taakstraf van 150 uur. Komt hij deze niet na, dan moet hij 75 dagen de gevangenis in. Het locatieverbod wijst de rechter af, ook omdat hij al een stadionverbod heeft gekregen. S. krijgt twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Alkmaarder (32) komt vrij, straf van 14 dagen cel al uitgezeten De tweede verdachte die moet voorkomen is de 32-jarige F.P. uit Alkmaar. Volgens het OM heeft hij een ME’er uitgedaagd en tegen een schild geschopt. Daarbij zou hij zijn middelvinger hebben opgestoken. Dat geeft de Alkmaarder zelf ook eerlijk toe. Het OM eist 28 dagen, waarvan 14 voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Dat zou betekenen dat hij niet terug naar de gevangenis hoeft, omdat hij al meer dan twee weken (15 dagen) in voorarrest zit. Zijn advocaat vindt dat haar cliënt hard genoeg gestraft is en pleitte voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 14 dagen, zodat hij de zaak na vandaag achter zich kon laten. Ze verzocht de rechter het locatieverbod af te wijzen. De rechter vindt de beschuldigingen bewezen en gaat mee in de eis van de officier van justitie. S. krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 28 dagen, waarvan 13 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Dat betekent dat hij vandaag vrijkomt. Als de 32-jarige Alkmaarder binnen die tijd weer een strafbaar feit pleegt, moet hij de rest ook nog uitzitten. Anders dan de eerste verdachte krijgt hij wel een locatieverbod voor het stadion. Die maatregel gaat direct in en duurt een jaar. Bij elke overtreding kan hij vijf dagen hechtenis krijgen. P. weet nog niet of hij in beroep gaat tegen de uitspraak. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Taakstraf, stadionverbod en betalen schadevergoeding voor Alkmaarder (29) De 29-jarige K.S. uit Alkmaar zou een ME’er op zijn hoofd hebben geslagen. Ook deze Alkmaarder bekend dat hij op de beelden zichtbaar is en dat hij betrokken was bij de vechtpartijen. De ME-agent heeft aangifte gedaan en eist ook een schadevergoeding. Het OM eist zes weken celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast een locatieverbod in en rondom het stadion. Het OM vindt echter niet dat hij moet opdraaien voor de materiële schade van de ME. Zijn advocaat vraagt om 30 dagen celstraf, waarvan 15 onvoorwaardelijk, zodat hij vandaag naar huis zou mogen. De rechter vindt alleen een taakstraf niet genoeg. Ze gaat mee in het verzoek van zijn advocaat, met een proeftijd van twee jaar. Ook krijgt een taakstraf van 80 uur en een stadionverbod van een jaar. Dit gaat per direct in. Houdt S. zich daar niet aan, kan hij vijf dagen tot een half jaar hechtenis krijgen. Daarnaast moet de 29-jarige man uit Alkmaar van de rechtbank wel de volledige schadevergoeding betalen. (Tekst gaat verder onder de afbeelding)

