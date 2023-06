OFC stopt met zondagselectie en verdwijnt uit top van het amateurvoetbal

Amateurclub OFC schrijft het zondagteam niet in voor de komende competitie. Het uit de tweede divisie gedegradeerde team zal dus niet uitkomen in de derde divisie. Daarmee komt er voorlopig een einde aan het amateurvoetbal op het hoogste niveau in Oostzaan.

"Wie de media een beetje gevolgd heeft, weet dat de laatste seizoenen zwaar zijn geweest voor de spelers, staf, vrijwilligers en het bestuur. Vele factoren hebben ervoor gezorgd dat wij het moeilijke besluit moesten nemen niet verder te gaan met een ZO1", laat de club op haar website weten.

Bij OFC was er altijd veel te doen om de financiën. Voormalig geldschieter Marwan K. wordt verdacht van witwassen en cocaïnehandel. De club heeft altijd ontkend hier een schakel in te zijn geweest. Ook was het ieder seizoen een komen en gaan van spelers en tijdens dit seizoen werd bekend dat heel veel spelers zouden vertrekken.

Tweede divisie

Vorig jaar promoveerde het team van Pieter Mulders naar de tweede divisie. Het hoogste amateurniveau was een maatje te groot voor de Zaankanters. Al ruim voor het einde van de competitie was bekend dat OFC weer naar de derde divisie zou degraderen. Mulders is komend seizoen de trainer van viederklasser VV Unicum uit Lelystad.

Aan het topamateurvoetbal komt dus een einde. Het eerste team op zaterdag zal nu het vlaggenschip worden. Dat team vecht voor lijfsbehoud in de derde klasse.