Gemengde gevoelens Pieter Mulders over 2022: "OFC is het FC Volendam van de tweede divisie"

Het was het jaar van gemengde gevoelens bij amateurclub OFC. In juni van dit jaar veroverden de Oostzaners op de laatste speeldag het kampioenschap in de derde divisie. Een halfjaar later ziet de wereld er heel anders uit en is OFC de hekkensluiter in de tweede divisie. "2022 was een bijzonder en uitdagend jaar", stelt trainer Pieter Mulders dan ook.

Pieter Mulders langs de lijn bij OFC - Pro Shots / Vincent de Vries

"Misschien is OFC wel het FC Volendam van de tweede divisie. We presteerden voortreffelijk, maar sinds de promotie hebben we het moeilijk", vergelijkt Mulders. De trainer doelt hiermee op het overtuigende kampioenschap dat voor de zomer werd behaald en de mindere resultaten die voortvloeiden uit de promotie. Wat dat betreft zit Volendam na de promotie naar de eredivisie in hetzelfde schuitje. Ondanks de huidige mindere periode denkt Mulders graag terug aan 5 juni van dit jaar. Op de slotdag van de competitie werd OFC op knotsgekke wijze kampioen van de derde divisie. De Noord-Hollanders hadden het kampioenschap niet meer in eigen hand. OFC moest thuis winnen van HV Quick en titelconcurrent Hercules moest punten verspelen tegen ADO'20. Twaalf minuten blessuretijd "Ik weet nog dat ik expres onze wedstrijd later liet beginnen. Dan konden we een beetje in de gaten houden wat er op het andere veld gebeurde", blikt Mulders terug. Ondanks de goede voorbereidingen liep het heel ander. OFC zette Quick gemakkelijk met 3-0 opzij, maar bij de wedstrijd van Hercules tegen ADO'20 gaf de scheidsrechter twaalf minuten blessuretijd.

''Deze gebeurtenis had ik nog niet op mij cv staan'' OFC-trainer Pieter Mulders

Mulders: "We stonden met de hele club bij onze middenstip te wachten wat er op het andere veld gebeurde. We hadden de hoop op de titel bijna opgegeven, maar toen hoorden we dat ADO'20 in de achtste minuut van de blessuretijd de gelijkmaker scoorde. De schaal ging naar ons. Deze gebeurtenis had ik nog niet op mij cv staan. Het is het bijzonderste moment uit mijn voetbalcarrière." Internationale ervaring Na het kampioenschap speelt OFC in de tweede divisie. De club zocht actief naar versterkingen en door de komst van onder andere Fernando Lewis en Daniel Agyei werd er veel (inter)nationale ervaring toegevoegd aan het elftal. Tekst loopt door onder video.

Vijfvoudig international Daniel Agyei is nu keeper van OFC - NH Sport / Martijn Kramer

"Door nieuwe spelers aan te trekken wilden we meer zekerheid inbouwen. De promovendus is namelijk vaak ook meteen de grootste degradatiekandidaat", weet Mulders. Ondanks de nodige versterkingen zat het niet mee voor OFC. "Fernando Lewis, Joël Amakodo en Niels Springer raakten zwaar geblesseerd. Dat waren juist de jongens waar we als club stappen mee wilden zetten." Nieuw leven inblazen Ondanks een moeilijke start ziet Mulders dat zijn team langzamerhand steeds meer punten begint te pakken. Toch lijkt de uitdaging moeilijker dan gedacht. "Ik heb aardig wat ervaring in de tweede divisie en het valt me op dat het niveau enorm gestegen is. Veel spelers die het in het betaalde voetbal net niet redden willen in de tweede divisie hun carrière nieuw leven inblazen. Dat maakt het niet makkelijker om wedstrijden te winnen."

"Het zal niet makkelijk worden om te handhaven, maar we geven niet op'' OFC-trainer Pieter Mulders

OFC is met tien punten uit achttien wedstrijden momenteel de hekkensluiter. "Het zal niet makkelijk worden om ons te handhaven, maar we geven niet op. Er zijn veel kapers op de kust, maar in een serie wedstrijden voor de winterstop hebben we veel punten gepakt. Die lijn willen we nu doortrekken." Zondag 22 januari hervat OFC de competitie weer. Dan spelen de Zaankanters een uitwedstrijd tegen TEC uit Tiel.