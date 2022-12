Daniel Agyei keept bij de amateurs van OFC, maar droomt nog steeds van WK

In 2010 was hij de tweede doelman van Ghana op het WK voetbal in Zuid-Afrika. Nu verdedigt Daniel Agyei het doel van tweededivisionist OFC uit Oostzaan. Een flinke stap terug, maar de 33-jarige keeper droomt nog altijd van de nationale ploeg. "Ik hoop dat ik ooit met Ghana het WK kan winnen."

Vijfvoudig international Daniel Agyei is nu keeper van OFC - NH Sport / Martijn Kramer

In Oostzaan moet Agyei in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de reservebank. Trainer Pieter Mulders verkoos Ischa Bouwman tot eerste doelman. Na negen wedstrijden bungelden de Noord-Hollanders onderaan in de competitie, waarop Mulders besloot in te grijpen. "We zaten in een mindere fase. Dan ga je iets proberen te forceren. Een keeper wissel je niet snel, maar Daniel trainde goed en verdiende het. Uiteindelijk heeft de wissel goed uitgepakt", aldus Mulders.

"Ik wil dichtbij mijn gezin blijven en ze niet zonder vader laten opgroeien'' OFC-doelman Daniel Agyei

Ondanks een stroef begin heeft Agyei het naar zijn zin in Oostzaan. "Ik ben erg blij hier. De laatste paar wedstrijden mocht ik spelen en het gaat steeds beter.'' De afgelopen jaren speelde de geboren Ghanees in Tanzania, Ethiopië en Ghana. Hij kwam naar Nederland, omdat zijn vrouw en kinderen hier vandaan komen. "Ik wil dichtbij mijn gezin blijven en mijn kinderen niet zonder vader laten opgroeien. Volgend seizoen wil ik in Nederland blijven spelen. Hopelijk dan in de ere- of eerste divisie." Hopen op interlands Agyei speelde zijn laatste interland voor Ghana in 2013. Toch droomt de doelman nog altijd van een langere interlandcarrière. "Zolang ik voetbal heb ik hoop op een nieuwe kans. Afgelopen zomer had ik nog contact met de keepertrainer voor de WK-selectie van het nationale team. Ik ben uiteindelijk niet geselecteerd, omdat ik aan het begin van het seizoen niet speelde. Dat is nu veranderd."