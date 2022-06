OFC klaar voor debuut in tweede divisie met negen nieuwe spelers

De selectie van OFC is zo goed als rond voor komend seizoen. Na het kampioenschap in de derde divisie gaat de club uit Oostzaan debuteren in de tweede divisie. Trainer Pieter Mulders heeft al negen nieuwe spelers binnen.

OFC-trainer Pieter Mulders - Pro Shots / Sonny Lensen

"We hebben een iets grotere groep volgend seizoen", zegt Mulders. "Afgelopen jaar zijn we de man met de hamer tegengekomen qua blessures. We hebben een combinatie van jonge spelers en ervaring gezocht." De selectie bestaat uit 22 veldspelers en drie keepers. Vorig seizoen had de Amsterdammers twintig veldspelers tot zijn beschikking.

Quote "Ik loop al lang mee en je weet dat het moeilijk wordt in de tweede divisie. Onze eerste doelstelling is gewoon handhaven" OFC-trainer Pieter Mulders

De nieuwe namen zijn: Fernando Lewis, Danny Prins, Joël Amakodo, Fouad Belarbi, Derrin Wijdenbosch, Maxwell Frimpong, Mustafe Bare, Demio Walberg en Daniel Agyei. Ondanks de aanwinsten weet Mulders dat het een lastig seizoen kan worden. "Je moet reëel zijn. Ik loop al lang mee en je weet dat het moeilijk wordt in de tweede divisie. Onze eerste doelstelling is gewoon handhaven." Vertrekkende spelers en nieuwe assistent Er vertrekken ook spelers bij OFC. Zo gaat doelman Mike Grim naar ADO '20, waardoor de Oostzaners nog op zoek zijn naar een keeper. Verder hebben de Noord-Hollanders afscheid genomen van Sonny ten Hoope, Soufian Akouili, Edip Biberoglu, Derwin Martina en Beer de Vos. Bovendien gaat assistent-trainer Bert Blank weg bij OFC. Hij wordt trainer in de tweede klasse bij DIOS uit Nieuw-Vennep. Zijn vervanger is Said Moumane die overkomt van AFC. "Daar ben ik erg blij mee", vertelt Mulders. "Hij is heel ervaren en weet van de hoed en de rand in de tweede divisie."

