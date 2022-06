Op en naast het veld werk aan de winkel voor kersverse promovendus OFC

OFC is gepromoveerd naar de tweede divisie. De ploeg won gisteren met 3-0 van Quick en zag concurrent Hercules gelijkspelen. De promotie betekent niet alleen feest, want de selectie van de Oostzaners moet versterkt worden en ook aan de accommodatie moet een hoop gebeuren.

Werk aan de winkel

Nu duidelijk is dat de Zaankanters komend seizoen in de tweede divisie gaan spelen is het voor Mulders ook makkelijker om spelers aan te trekken. "Er moet versterking komen en ik heb al wat spelers op het oog. Ik heb al een aantal berichten gehad van spelers die zich aanbieden." Donderdag sluit OFC het seizoen af met de selectie. Dan kan de OFC-trainer ook meer zeggen over welke spelers gaan vertrekken.

Verouderde accomodatie

Nu de promotie een feit is, moet er ook veel gebeuren aan de accommodatie. De KNVB stelt strengere eisen aan de clubs die in de tweede divisie spelen. Zo liggen de kleedkamers nu op behoorlijke afstand van het hoofdveld, wat volgens de richtlijnen van de voetbalbond niet kan. Ook het hoofdveld is aan vervanging toe.

OFC speelt dus komend seizoen in de tweede divisie. Daar komen ze het Amsterdamse AFC en Koninklijke HFC uit Haarlem tegen. De Amsterdammers eindigden als zesde en de Haarlemmers als derde. Of Jong Volendam ook op het hoogste amateurniveau komend seizoen is nog niet bekend. Deze week speelt de ploeg van Kiki Musampa een tweeluik tegen Jong Almere City FC en zal beslist worden welke beloftenploeg in de tweede divisie zal spelen.