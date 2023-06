Vennepers trotseren angst voor vandalisme en creëren kunstwerk voor levendig centrum

"Ik ben wel bang dat het gesloopt wordt, omdat er hier veel vandalisme is", vertelt Teresa Hoogervorst (37). In een grote witte partytent in de Venneperstraat staat ze met elf andere Vennepers rondom een betonnen sofa met daarnaast een grote voorraad mozaïeksteentjes. "Dus bij deze: blijf er allemaal met je takken vanaf."

Een gezelliger centrum

Ondanks de zorgen om vandalisme, gaan de Vennepers de betonnen sofa omtoveren tot een Venneps kunstwerk. Volgens Teresa is het bankje er vooral om de boel wat gezelliger te maken. "Het centrum is best wel kaal en kan wel wat kunst gebruiken", vertelt ze. "En ik heb vanuit mijn huis uitzicht op dit bankje, dus dan is het natuurlijk extra leuk om hieraan mee te doen."

Ook Rita realiseert zich dat het centrum vaak negatief in het nieuws is. Eerder vertelden de inwoners aan NH dat ze al zo'n twintig jaar op een nieuw winkelcentrum wachten. "Op de bouw van het nieuwe winkelcentrum heb ik weinig invloed", vertelt ze. "Zo kan ik toch helpen het centrum wat op te leuken."

