Geliefde Stofzuigerbus bijna hersteld: "Pronkstuk van oldtimerfestival"

Het belooft het stralend middelpunt te worden van het Oldtimerfestival in Bergen dit weekend: de oude Stofzuigerbus die vroeger tussen Camperduin, Bergen en Alkmaar reed. Helemaal af is de bus met het kenmerkende stofzuigermotorgeluid nog steeds niet. Inmiddels zit er zo'n 14.000 uur werk in de autobus die helemaal in originele staat hersteld wordt. "Hij is voor zo'n 80 procent klaar."

Samen met ongeveer tien anderen is hij inmiddels zeven jaar bezig de bus weer in oude luister te herstellen. Het blijkt een project te zijn dat 'ietsjes' langer duurt dan gehoopt, inmiddels hopen ze over een jaar toch wel klaar te zijn.

Zelf rijden kan de Amerikaanse bus, die na de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de Marshallhulp naar Nederland kwam, nog niet. "De gereviseerde motor zit er in. Die doet 't, maar is nog niet afgestemd met de versnellingsbak", legt Bergenaar Gerard van den Bosch uit.

Glimmend staat de Stofzuiger in een Alkmaarse loods te stralen. Een handvol vrijwilligers is druk bezig de oude bus, die in 1971 uit het straatbeeld verdween, op orde te krijgen zodat-ie versleept kan worden naar het festivalterrein in Bergen.

De bus is uniek, want in Europa is het de enige in zijn soort en is daarom ook opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. In 2015 kwam de Stofzuiger na 40 jaar weer naar Bergen toe. De vorig jaar overleden oud-chauffeur Piet Mooij kroop toen nog trots achter het stuur.

"We hebben de bus voor het symbolische bedrag van 18,62 euro - de postcode van Bergen - overgenomen van de Stichting Veteranen Autobussen", vertelt Gerard. "De voorwaarde was wel dat wij hem weer in orde maken. Daar zijn we nu een flink eind mee."

Pronkstuk

En zondag wordt de voortgang van de restauratie van de Stofzuiger aan het publiek getoond op het vijfde Oldtimerfestival. "We hebben daar dan zo'n tweehonderd verschillende oude voertuigen, motoren en machines staan. Ook een flink aantal die op stoom gaan."

Voor het laatst was de bus in 2019 in Bergen te zien. Toen nog gestript en in de grondverf. "We zetten 'm centraal neer zodat iedereen goed kan kijken. Ja, de Stofzuiger is toch zeker wel het pronkstuk van het festival."

"En we willen met de opbrengst van de kaartverkoop de kas weer wat vullen om de bus af te kunnen maken", legt Gerard uit. "De restauratie kost ontzettend veel geld. We hebben door donaties en sponsoren al flinke bedragen op kunnen halen, maar de bodem is weer in zicht."