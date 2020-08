Financiële bodem van restauratie 'Stofzuiger' in zicht

BERGEN/ALKMAAR - Vier jaar al zijn de vrijwilligers van de Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn bezig aan een Amerikaanse GMC of ‘De Stofzuiger’. Een oude bus die tussen 1948 en 1971 duizenden ritjes reed tussen Alkmaar, Camperduin, Bergen en Bergen aan Zee. Nu het eind van het restauratieproject bijna in zicht is, raakt de kas leeg. En is het nog maar de vraag of de bus ooit weer de weg op kan.

In 1948 verscheepte General Motors drie bussen naar Europa. Eén GMC werd door de NHADO (Noord-Hollandse Auto Dienst Onderneming) ingezet op de route Alkmaar-Bergen-Schoorl-Camperduin. De populaire bus kreeg in de volksmond de naam ‘De Stofzuiger’ vanwege het model en het gierende geluid. Vrijwilliger Gerard van den Bosch uit Bergen herinnert het zich nog goed: "Dat speciale geluid gaf een warm gevoel. Ik herinner me als kind op een fietsje in de winter en dan kwam daar door de sneeuw die Stofzuiger voorbij. En die trok dat toen maar mooi. En dat gaf ons een gevoel: Die bus is wel van ons." Mediapartner Duinstreek Centraal ging langs bij de Stofzuiger in de Alkmaarse loods:

Geldnood restauratie Stofzuiger-bus - Duinstreek Centraal

Het is de enige (en toen peperdure) bus van Amerikaanse makelij die kort na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd gebruikt. Daarna stond de bus bij Stichting Veteraan Autobussen in Aalsmeer te verpieteren. In 2015 besloot de Stichting Historisch Vervoer Langs de Bello Lijn de bus naar Alkmaar te halen en te restaureren. Om de kas weer te vullen, hoopt de stichting heel veel buskaartjes te verkopen voor de eerste ritten in de gerestaureerde bus. Voor zestig euro krijgen mensen een exclusieve rit via de oude route naar Camperduin. Als er voldoende buskaartjes worden verkocht, is het kenmerkende geluid van de GMC wellicht vanaf 2022 weer in de hele duinstreek te horen.

Kaartjes voor de eerste ritten met de Stofzuiger zijn te koop op langsdebellolijn.nl.