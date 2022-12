Piet (99), de generaal van de 'Stofzuiger-bus', overleden: "Markante Bergenees"

Piet Mooij is maandag overleden. De Bergenees was jarenlang de vaste chauffeur van 'De Stofzuiger'-bus op het traject Alkmaar-Camperduin. Hij vertelde graag over de bus met het kenmerkende stofzuigergeluid, ook voor de camera van NH Nieuws. "Hij was de generaal van de bus", herinnert Leo Rotthier (71) zich Piet uit zijn jonge jaren.

NH Nieuws

"Hij zit nog als vanouds", zei Piet Mooij in 2015 toen 'zijn' Stofzuiger voor even terug was in Bergen. Er snel met een knipoog aan toevoegend: "Maar ik ben zelf ook al een beetje oud, dus dat komt mooi bij elkaar." Vol trots vertelde Piet over zijn jaren als buschauffeur. Dat deed hij afgelopen september nog in het programma 'Ons Dorp'. Tekst gaat verder onder video.

Met 'De Stofzuiger' naar Camperduin - NH Nieuws

Uit Piets vertellingen bleek dat er ondanks zijn hoge leeftijd niks mankeerde aan zijn geheugen. Iets wat door Leo Rotthier van de Historische Vereniging Bergen wordt onderstreept. "Piet was een van de oprichters van onze vereniging, en hij wist alles nog. Dat was uitzonderlijk." "Piet was een markante Bergenees en persoonlijkheid. We gaan 'm erg missen. Hij kende iedereen en zij hem. Aan de Breelaan stond zijn geboortehuis, waar zijn vader een schildersbedrijf had. De laatste jaren woonde hij aan het Zakedijkje." Generaal Rotthier kende Piet ook nog uit zijn tijd als buschauffeur. "Ik kan me nog herinneren dat hij halverwege de Bergerweg stopte omdat een aantal jongeren niet opstond voor oudere passagiers. Dat gebeurde niet tijdens zijn ritten. Dan stopte hij en liep 'ie even naar achteren. Nou, dan was het zo geregeld", lacht hij. "Hij was de generaal van de bus."

"Hij legde een krant op het dashboard zodat je niet zag hoe hard hij reed" Leo Rotthier - Historische Vereniging Bergen

"En Piet vertelde dat er ooit een klacht bij zijn baas was binnen gekomen dat hij te hard reed. Dat mocht niet meer. Piet ging vervolgens 'modelrijden', zoals hij dat noemde, met als gevolg dat hij de aansluitingen op de trein niet haalde. Dat was dus van korte duur. Hij legde daarna altijd de krant op het dashboard, zodat mensen zijn niet zagen hoe hard hij reed. Typisch Piet." Historische Vereniging Bergen Piet was dus ook een van de oprichters van de Historische Vereniging Bergen. "Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Piet had een gigantische collectie van prenten en foto's van Bergen. Hij hield lezingen met in die tijd nog diapresentaties." Inmiddels is zijn collectie overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar. "Het is gedigitaliseerd en voor iedereen op te vragen. Het mooie is dat hij alles heel goed documenteerde: wie, waar, wanneer en wat er op de afbeeldingen te zien is." Piet Mooij-laantje "Hij is een van onze ereleden en hij heeft een laantje dat naar hem vernoemd is bij de oude begraafplaats aan de Ruïnelaan. Dit kerkhof is al jaren gesloten, maar de vereniging onderhoudt die. De oprijlaan draagt zijn naam." Tekst gaat verder onder foto.

beeldbankbergen.nl / Collectie Lau Vrasdonk

Piet overleed afgelopen maandagmiddag in het bijzijn van zijn dochter. "In zijn stoel in zijn eigen appartementje aan het Zakedijkje", vertelt Leo Rotthier. "Op zijn leeftijd kan je dit verwachten, en ben je een mens van de dag. Anderhalve maand geleden is zijn partner Truus komen te overlijden. Ik dacht nog: het zal me niet verbazen als hij er snel achteraan gaat." De uitvaart van Piet Mooij is dinsdag in de Bergense Ruïnekerk.