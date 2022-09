Ons Dorp: Met 'De Stofzuiger' naar Camperduin

Vanaf de jaren twintig en dertig kreeg het welbekende busbedrijf de NACO (Nederlandsche Auto Car Onderneming) uit Alkmaar, heel wat concurrentie te verduren. Een van die lokale vervoersbedrijven was Schalkwijk in Bergen. De bussen van Schalkwijk reden tussen Alkmaar en Camperduin en beroemd op de lijn was een bus die na de oorlog met Marshallhulp in handen kwam van het bedrijf en die al snel de bijnaam stofzuiger kreeg. Piet Mooij (100) herinnert zich nog goed waarom dat was. Hij was jarenlang de vaste chauffeur op de stofzuiger.