Zuiderzeemuseum bestaat 75 jaar en viert dat met tentoonstelling over zichzelf

Het jubileum wordt het hele jaar uitgebreid gevierd. Vandaag werd voor het oog van (oud-)medewerkers een tentoonstelling over de eigen geschiedenis geopend. "Mijn vader heeft de opening van het Buitenmuseum helaas nooit meegemaakt. Maar hij zou enorm trots zijn geweest", aldus zijn inmiddels 84-jarige dochter Annelies Bouma, die bij de opening aanwezig was.

