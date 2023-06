Heitinga weg als hoofdtrainer bij Ajax na tegenvallend seizoen

Daarmee komt een einde aan vier turbulente maanden voor de jonge trainer. Hij nam het stokje over van Alfred Schreuder, die in januari ontslagen werd omdat Ajax al veel punten verspeelde in de competitie. Heitinga kon de achterstand op Feyenoord en PSV niet meer ongedaan maken. Geen competitietopper werd gewonnen, in de Europa League vloog Ajax eruit tegen Union Berlin.

Ajax werd derde in de competitie en haalde geen Champions League, iets waar de Amsterdammers al sinds geruime tijd een abonnement op hadden. Heitinga haalde nog wel de bekerfinale tegen PSV, maar ook die ging verloren.

Technisch directeur Sven Mislintat liet Heitinga weten dat zijn tijd als hoofdcoach erop zit. Of Heitinga aan de club verbonden blijft is vooralsnog onzeker.