Ajax gaat vier jaar langer door met technisch manager Huntelaar

In deze onrustige periode hebben Ajax en Klaas Jan Huntelaar een akkoord bereikt over het verlengen van de samenwerking. De voormalig topspits ligt nu tot de zomer van 2027 vast in Amsterdam. Bij Ajax bekleedt Huntelaar de rol van technisch manager.

Op de clubsite meldt Ajax dat Huntelaar zich vooral zal richten op de doorstroom van jeugdspelers naar Jong Ajax en Ajax 1. "Het totaalplaatje is heel belangrijk voor mijn ontwikkeling", laat Huntelaar weten op het medium van de Amsterdammers. "Daar hebben we veel goede gesprekken over gehad voordat we besloten om mijn contract te verlengen." Daarnaast gaat de voormalig goaltjesdief zich bezighouden met de samenstelling en contracten van jeugdspelers.