Van den Boomen keert terug bij Ajax: komt transfervrij van Toulouse

Het zong vanaf zaterdag al rond, maar nu is het ook officieel. Branco van den Boomen heeft een contract voor vier jaar bij Ajax getekend. De middenvelder komt transfervrij over van Toulouse FC. Hij speelde eerder al van 2011-2014 in de hoofdstad.

Branco van den Boomen in zijn periode bij Toulouse - Pro Shots / Panoramic

Van den Boomen was na zijn periode bij Ajax actief voor onder meer FC Eindhoven, De Graafschap en Toulouse (sinds 2020). Met de Franse club werd hij in 2022 kampioen van de Ligue 2 (tweede niveau) en speelde dit seizoen in Ligue 1. Hij pakte vorige maand de beker door FC Nantes met 5-1 te verslaan. Tekst gaat verder onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies