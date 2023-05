Vertrek Van der Sar niet dé oplossing, denken Ajax-fans: "Had hem nog een jaar gegeven"

Voor Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging van Ajax, kwam het vertrek van de 130-voudig international niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. "Ik heb hem een week geleden nog uitgebreid gesproken, toen was hij nog heel strijdbaar. In die zin was het dus wel verrassend. Maar als je naar het afgelopen seizoen kijkt niet. Ik vind dat mensen wel een tweede kans verdienen, maar dat is aan hem zelf."



"Ik kan me voorstellen dat hij moegestreden was, zoals hij zelf zei. Hij heeft zich 24 uur per dag en zeven dagen in de week met Ajax beziggehouden", vervolgt Nagtzaam. Als zeer betrokken supporter van de Amsterdammers heeft hij weinig goede herinneringen overgehouden aan het afgelopen voetbaljaar. "Dit seizoen was echt een rollercoaster. Er is van alles niet goed gegaan. Zeker ook op technisch vlak, waar Edwin onderdeel van was."

Ajax-dna

Maar één ding wil de directeur van de supportersvereniging duidelijk maken: "Edwin is en blijft een icoon van de club, als speler en als directeur. Hij heeft ons vele successen gebracht en had altijd oog voor de supporters. Op dat vlak zijn we dus positief over hem." Hij spreekt ook gelijk zijn wensen uit voor de opvolger van Van der Sar. "Wat wij hopen is dat diegene veel Ajax-dna heeft. De naam van Jordi Cruijff valt veel, hij is natuurlijk door zijn vader voor altijd verbonden aan Ajax."



"Ik weet niet of het lek nu boven is, of het probleem bij Van der Sar zat", stelt Nagtzaam. "We zijn allemaal teleurgesteld, maar in sport kan je nou eenmaal niet altijd alles winnen. De hele directie moet er nu voor zorgen dat Van der Sar goed wordt opgevolgd. Het enige wat wij willen is een succesvol Ajax op het veld."