Chaos bij Ajax compleet: Edwin van der Sar stapt op als algemeen directeur

De 130-voudig international werd in 2016 algemeen directeur bij Ajax. Eerder was hij directeur marketing bij de club. Onder zijn bewind verliepen de eerste seizoenen zeer succesvol met als hoogtepunt de plek in de halve finale van de Champions League in 2019. Samen met Marc Overmars en trainer Erik ten Hag vormde Van der Sar een gouden combinatie. "We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest", zegt hij op de website van Ajax.