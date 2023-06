In bocht 13 worden ouders overleden Sep (13) opeens verrast met eerbetoon aan zoon

Met een dubbel gevoel komen Bob Koopman en zijn vrouw Daphne Drupsteen uit Alkmaar vandaag over de finish op de Alpe d'Huez. Trots om de opgehaalde 50.000 euro voor onderzoek naar kanker maar ook emotioneel omdat ze de berg hebben bedwongen als eerbetoon aan Sep. Hun zoon overleed op 13-jarige leeftijd aan een hersentumor en werd daarom in bocht 13 geëerd. "Toen brak ik", aldus vader Bob.

Één keer per jaar verandert de Franse berg Alpe d'Huez in Alpe d'HuZes. Op die dag beklimmen zo'n 5.000 deelnemers lopend of op de fiets - maximaal zes keer - die steile berg, om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Team Sep bestaat uit maar liefst 19 mensen waaronder de ouders van Sep: Bob en Daphne.

Maar liefst drie keer fietste vader Bob de Alpenreus op. Een tocht van 14 kilometer op en neer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent. "Ik wilde het in ieder geval één keer halen, maar het ging ontzettend lekker en je wordt door het publiek naar boven gedragen. Het saamhorigheidsgevoel is ontzettend groot, iedereen steunt elkaar."

Nieuwe herinneringen

Ook voor zijn vrouw Daphne was het een 'megamooie' ervaring. Zij wandelde samen met vriendinnen de berg op. Vooral het moment dat ze haar dochters tegenkwam met een spandoek met foto's van Sep was bijzonder. "Toen heb ik wel een traantje gelaten", vertelt ze telefonisch aan NH. "Mijn kinderen hebben het laatste stuk met mij meegelopen, dat zijn momenten die je nooit meer vergeet. Dat zijn nieuwe herinneringen voor later."

Ook voor Bob was de beklimming van de Franse berg vooral emotioneel zwaar."Bij de start branden er heel veel kaarsjes, dat was echt indrukwekkend. Vooral toen ik in bocht 13 de naam van Sep heel groot op de weg zag staan in zijn lievelingskleur brak ik. Mijn zoontje is 13 jaar geworden, dus dat was een heel ontroerend moment. Zijn voetbalshirt van Jong Holland hing daar ook, toen brak ik wel."

Verbindend

"Het is een fantastisch evenement en heel erg goed geregeld, maar eigenlijk wil niemand hier zijn", vervolgt Bob. "Heel veel mensen gaan hier de berg op omdat ze iemand verloren zijn aan kanker. Ondanks het verdriet steunt iedereen elkaar en maken we plezier. Het is wat dat betreft heel verbindend."

"We gaan er vanavond op de camping ook zeker nog een feestje van maken", vertelt moeder Daphne bij wie de trots overheerst. "Dat hoort er natuurlijk ook bij." Het hele project Alpe d'HuZes is voor haar ook onderdeel van het rouwproces. "Ik ben ook wel benieuwd hoe het verder gaat als het er allemaal opzit. Dit was in ieder geval een geweldige ervaring."

NH sprak Bob en Daphne vlak voor vertrek naar Frankrijk waarbij ze vertelden over hun overleden zoontje Sep en hun deel name aan Alpe d'HuZes: