Ouders overleden Sep (13) beklimmen Alpenreus voor KWF : "Hij helpt ons de berg op"

Het wordt niet alleen fysiek maar ook mentaal een zware tocht voor Team Sep. Komende donderdag beklimmen 19 vrienden, familieleden en buren van de Alkmaarse Sep Koopman de Franse Alpe d'Huez. Allemaal om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Sep overleed in 2021 op 13-jarige leeftijd aan een hersentumor: "Op deze manier willen we hem eren en zorgen dat onze zoon niet vergeten wordt", vertelt vader Bob Koopman.

"Mijn moederinstinct zei dat er iets niet klopte", vertelt Daphne Drupsteen, toen haar zoontje Sep tijdens een vakantie in Duitsland na een middagje midgetgolfen uit het niets over begon te geven. Er werd nog even gedacht dat de Sep zenuwachtig was voor het nieuwe schooljaar op de middelbare school. Maar zo zat Sep niet in elkaar. "Hij had hoofdpijn en was echt de weg kwijt en viel veel af. Het klopte gewoon niet."

Een onderzoek in het ziekenhuis volgde en toen vader Bob gebeld werd wist hij meteen dat het helemaal fout zat. "We kregen te horen dat hij een hersentumor had zo groot als een tennisbal. Je kunt het niet geloven en eigenlijk kunnen we dat nog steeds niet. We hebben nog steeds het idee dat hij ieder moment hier naar binnen komt rennen."

"Ga ik dood?", vroeg Sep aan ons. Dan zakt de grond onder je voeten weg. Wat moet je dan tegen hem zeggen? Hij snapte het niet", vertelt Bob met tranen in zijn ogen. Er volgde een strijd tegen kanker met operaties, chemokuren en bestraling maar de tumor was zo heftig dat Sep uiteindelijk overleed.