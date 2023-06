AZ is bang voor geluidsoverlast, toch komen er woontorens naast stadion

Woontorens naast het stadion: volgens AZ een slecht idee. Maar de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van het land, veegt de bezwaren van de Alkmaarse voetbalclub voor wooncomplex 'Lighthouse' van tafel. De vrees dat omwonenden zullen klagen over geluidsoverlast deelt de raad niet. "Het beroep is ongegrond."

Daarmee oordeelt de Raad van State niet anders dan de gemeente Alkmaar, die eerder ook niet meeging in de bezwaren van AZ. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Vorig jaar keurde het college de plannen voor het bouwproject al goed.

Appartementencomplex Highlands moet een opvallende 'poort van Alkmaar' worden, met bijna 100 nieuwe woningen. De grote zorg van AZ is dat deze nieuwe buren zullen klagen over geluidsoverlast uit het stadion. Dat staat aan de rand van de stad, waardoor de overlast beperkt blijft. De omgeving van het stadion is aangemerkt als 'rustig gebied', stelt AZ, het gaat om een gebied binnen 300 meter van het stadion. De woontorens komen op 172 meter van het stadion te staan.

Juichende toeschouwers

Volgens de club kunnen bezwaren van omwonenden ertoe leiden dat er in het voetbalstadion minder mogelijk is. Juichende toeschouwers zorgen voor een piekgeluid van 72 decibel, becijfert de club. Dat ligt hoger dan de geluidsnorm.



Maar de Raad van State vindt die zorgen ongegrond. De afstand tot het eigenlijke stadion is groter dan die tussen de perceelsgrenzen, stelt de Raad. De nabije verkeerswegen (de Ringweg en de rotonde Kooimeer) zouden met 68 decibel voor bijna evenveel geluid zorgen als de toeschouwers.



Bovendien staat er al een ander appartementencomplex in de steigers. Een paar meter verderop is namelijk woningproject De Kooimeer in aanbouw. "Gezien dat geringe verschil in afstand ligt het niet voor de hand dat de voorziene woningen voor AZ meer of andere beperkingen opleveren dan het complex De Kooimeer." En dus zal ook Highlands geen beperkingen opleveren voor AZ, aldus de Raad van State.