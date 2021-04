Zorgen om nieuwbouwproject Poort van Hoorn: 'We krijgen hoogbouw recht voor de deur'

Ondanks dat het vertrouwen in de gemeente ver weg is, hopen de buurtbewoners toch in gesprek te komen met de gemeente. "We zijn voorstander van nieuwbouw, alleen betrek ons erbij. Vraag wat onze ideeën zijn", is de oproep van Nick Swart aan de gemeente.

En ook al is het een conceptplan, bij de buurt overheerst het beeld dat er niet veel meer te veranderen valt. "We hebben het idee dat sommige dingen vaststaan en dat er weinig ruimte is om bijvoorbeeld de flat te verplaatsen", aldus Edwin Dekker. "Het voelt als onderhandelen", vult Josje Bos aan. "Om ons tegemoet te komen halen ze er dan twee lagen af, zetten ze er een boompje bij en dat is het dan."

Reactie gemeente Hoorn

Op basis van wat in december door de gemeenteraad is bepaald is er een schetsplan gemaakt. Dat is een plan in hoofdlijnen en niet in beton gegoten. We weten wat we willen, maar we gaan met betrokkenen in gesprek over hoe we dat gaan doen.

We nemen de zorgen serieus. Alle reacties gaan we verzamelen en op basis daarvan gaan we opnieuw kijken naar de plannen. Dat betekent niet dat we alles kunnen aanpassen, maar er is oor en oog voor wat er op tafel komt. We gaan schaven en komen dan in mei of juni met een nieuwe versie van het plan dat we weer voorleggen aan de betrokkenen. Uiteindelijk is het idee dat de gemeenteraad in oktober het ontwerpbestemmingsplan vaststelt.