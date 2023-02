Bussumse buurt verbaasd over nieuwe vergunning omstreden bouwproject: "Liep nog een bezwaar"

Bewoners van de Bussumse Heidelaan zijn verrast dat er tóch zes appartementen gebouwd kunnen gaan worden aan hun straat. De gemeente heeft een nieuwe vergunning afgegeven en dat had volgens de buurt nooit gemogen. Niet alleen zou de ontwikkeling van het voormalig onderkomen van Jehova's Getuigen niet voldoen aan de eigen regels van de gemeente, maar een bezwaar tegen de oude vergunning zou nooit zijn afgehandeld. "Dit is te gek voor woorden", zegt de buurt. Volgens de gemeente is alles in de haak.

Bewoner Rob Mulders is al jaren in een strijd verwikkeld met de gemeente over de herontwikkeling van het pand in de wijk Het Spiegel. Het bewijs daarvan ligt op een tafel in de woning van de vertegenwoordiger van ruim zestig huishoudens uit de Heidelaan, Ruthardlaan en Plaggenweg. Het meubelstuk ligt bezaaid met papier en gevulde plastic mapjes. Het is de vele correspondentie van de afgelopen jaren.

En daar zullen ongetwijfeld weer de nodige nieuwe brieven en bezwaren gaan volgen nu de gemeente eind januari een nieuwe vergunning heeft verstrekt aan de projectontwikkelaar. Deze vergunning is voor de bouw van zes appartementen, vijf parkeerplaatsen en de verbreding van het naastgelegen steegje. Die is nu 2,5 meter breed en dat moet een uitrit worden van 3,30 meter.

Nog lopend bezwaar

"Zonder tussenliggende informatie en met een nog lopend bezwaar tegen de oude vergunning is er al een nieuwe verstrekt. Dat is te gek voor woorden. Ze hadden eerst het oude bezwaar moeten afhandelen", meent Mulders.

Volgens de gemeente zit de vork toch anders in de steel. Er waren inderdaad bezwaren ingediend tegen de vergunning die het gemeentebestuur vorig jaar zomer had afgegeven. Het besluit van dik drie weken terug is de afhandeling van het lopende bezwaar en tegelijkertijd een kleine wijziging op die vergunning.