Huisarts Annemarie (43) uit Berkhout durfde het aan: het overnemen van een praktijk

HOED als reddende engel?

Dat Annemarie Lüchinger uiteindelijk de praktijk aan de Kerkebuurt in Berkhout overnam, lijkt niet vanzelfsprekend. Alles staat of valt met een HOED (Huisartsen Onder Een Dak). Na jarenlang gesteggel, lijkt het er nu echt van te komen. Het zorgt voor opgeluchte gezichten. "Er is flexibiliteit. En als je flexibel bent, ben je veelzijdig. Je kunt sparren en samenwerken met collega's. Elkaar aanvullen, mocht er iemand uitvallen door ziekte. Zo kunnen we de continuïteit waarborgen en de zorg in onze gemeente een toekomst bieden", betoogde Bart van Oostendorp, huisarts in Ursem, eerder tegen NH.

Het is een mening die Lüchinger ook deelt. "Ik heb altijd gezegd: als er geen HOED komt, dan neem ik de praktijk in Berkhout niet over", zegt ze. "Zo'n samenwerkingsverband is vele malen aantrekkelijker, ook voor jonge, beginnende huisartsen."