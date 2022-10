Oude Jozefschool in De Goorn moet plaats maken voor groot huisartsenpraktijk

De gemeente Koggenland is begonnen met de sloop van de oude Jozefschool in De Goorn. Op die plek komen een HOED (Huisartsen Onder Een Dak), aanverwante apotheek, kinderdagverblijf en appartementen.

De komst van de HOED leidt tot grote opluchting van de huisartsen in Avenhorn, Berkhout, Spierdijk en Ursem, ouderen en de politiek. Want de komst van een HOED leverde het afgelopen jaar behoorlijk wat discussie op in de lokale politiek van Koggenland.

Aanvankelijk koos, na een motie van de VVD en Gemeentebelangen Koggenland (GBK), een meerderheid van de gemeenteraad in december nog voor een huisartsenpraktijk aan de Leet, in het buitengebied van De Goorn. Die beslissing deed veel stof opwaaien. Mede onder maatschappelijke druk werd uiteindelijk gekozen voor een huisartsenpraktijk in de oude Jozefschool, die na ingebruikname van De Droomgaard al meer dan een jaar leeg stond.

Historisch moment

"Dit is de eerste stap en daar zijn we natuurlijk erg blij mee als toekomstige HOED", zegt huisarts Bart van Oostendorp, die namens de samen optrekkende huisartsen het woord voert. Want het in stand houden van de huisartsenzorg in West-Friesland is volgens hem een belangrijk aandachtspunt. Het aantal huisartsen met een eigen praktijk neemt al jaren af, vooral in dorpen en op het platteland. "Dat is onze grootste zorg. Het aanbod van huisartsen in onze regio is gewoonweg te klein."

Anderhalvelijnszorg gaat niet door

Ook lag er een wens op tafel dat het Dijklander Ziekenhuis een zogenaamde anderhalvelijnszorg - een nieuwe zorgvorm die tussen huisartsen (eerstelijnszorg) en ziekenhuizen (tweedelijnszorg) in ligt - in de HOED zou opzetten. Dat gaat niet door. "Vorige week hebben we te horen gekregen dat ze niet op deze locatie zullen komen vanwege personeelstekorten. De intentie om samen te werken blijft wel gewoon", aldus Van Oostendorp.

De verwachting is dat het terrein eind dit jaar wordt opgeleverd. Daarna wordt 'ie uitgevlakt en ingezaaid met bloemen. Wanneer de gemeente begint met nieuwbouw en om hoeveel appartementen het gaat, is nog niet duidelijk. In een later stadium wordt besloten of het om koop- of huurappartementen gaat en wat de mogelijke prijzen zijn.