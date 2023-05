Rugbysters AAC trekken aan langste eind in Noord-Hollandse finale

Het is de rugbysters van het Amsterdamse AAC gelukt om de landstitel te pakken. In de finale van de play-offs werd Blue Waves/The Bassets (RC Waterland uit Purmerend/The Bassets uit Sassenheim en RC Hilversum) met 29-21 verslagen.

De finale werd gespeeld in Amsterdam en AAC begon goed. Het stond na een minuut of tien al 15-0 voor de Amsterdammers. De tegenstander knokte zich echter terug tot 15-14.

Het bleef in de tweede helft lang spannend, maar AAC bleek te goed om de zege nog weg te geven. Bij de mannen was Eemland de winnaar van het landskampioenschap. Dat was voor het eerst in hun historie.