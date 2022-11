Rugbyers RC 't Gooi verslaan RC Hilversum met ruime cijfers in streekderby

De eerste vier wedstrijden van het seizoen had 't Gooi steeds met ruime cijfers gewonnen. Na de nederlaag tegen Eemland wilde de rugbyers zich herstellen tegen streekgenoot Hilversum. Dat lukte, want na een kwartier stond het 5-0 voor het team uit Naarden.

Nadat de ploeg de try had gescoord, werd de conversie gemist. Even later sloeg ’t Gooi alsnog toe met een conversie: 12-0. De marge werd in het resterende gedeelte nog groter. De Naarders brachten de stand namelijk op 24-0. In de tweede helft scoorde Hilversum nog een try, maar de rugbyers uit Naarden hadden al een ruime marge gepakt: 43-7.

Winstpartij RFC Haarlem

Door de overwinning blijft 't Gooi meedoen om de bovenste plekken in de ereklasse. Zij gaan volgende week op bezoek bij concurrent RC The Dukes. Hilversum vinden we terug in het rechterrijtje, hun volgende tegenstander is Haagsche RC. RFC Haarlem versloeg Cas RC (Castricum) met 27-19 in de andere Noord-Hollandse confrontatie.

Later zullen reacties van beide teams op onze kanalen te zien zijn.